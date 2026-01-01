С начала 2026 года в Перми задержали семь расклейщиков незаконных объявлений За нарушение предусмотрены административная ответственность и штрафы

Администрация Перми

В Перми специалисты городской Административно-технической инспекции ежедневно проводят рейды, выявляя незаконно размещённые объявления. Совместно с сотрудниками Росгвардии 27 мая они задержали нарушителя – он расклеивал объявления на дорожных знаках, фасадах многоквартирных домов и опорах освещения вблизи дома по ул. Нефтяников, 10 в Индустриальном районе краевой столицы. В целом с начала года было выявлено 7 подобных нарушений.

Расклейщики привлекаются к административной ответственности, а также штрафам. За размещение объявлений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Граждане заплатят до 5 тыс. руб., должностные лица – до 50 тыс. руб., юридические лица – до 100 тыс. руб.

Жители Перми могут сообщить о незаконном размещении граффити за вознаграждение в размере 15 тыс. руб. Необходимо передать в полицию информацию о личностях вандалов или предоставит фото или видео момента совершения правонарушения. Все сообщения рассматривает специальная комиссия, она сравнивает их с отчётами полиции и принимает решение о выплате. Выплаты производит контрольный департамент администрации Перми (ул. Ленина, 23, тел. 212-46-21).

Напомним, в краевой столице реализуется проект «Пермь в порядке», инициированный главой города Эдуардом Сосниным. В рамках проекта проводятся работы по благоустройству: ремонт дорог, обновление освещения и транспортной сети, а также обустройство дворов. Важной частью инициативы является системная борьба с визуальным шумом — удалением незаконных объявлений и граффити с фасадов зданий, столбов и опор освещения.





