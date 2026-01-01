В Прикамье группу из 17 человек будут судить за мошенничество с покупкой жилья Преступление раскрыли в Лысьве

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено расследование громкого дела о мошенничестве. На скамье подсудимых — сразу 17 жителей Лысьвы, которые реализовали аферу с государственными субсидиями для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, суть махинации заключалась в том, что 14 участников схемы, имея статус многодетных родителей, решили получить от государства выплату до 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Для реализации своего плана они привлекли трёх местных риелторов, которые помогли им подобрать дешёвое жильё — комнаты в общежитиях города.

Получив одобрение кредита и заветные деньги от государства, новоиспечённые «собственники» тут же избавлялись от недвижимости. Они продавали купленные комнаты, не собираясь там жить или улучшать свои условия. В итоге государственные средства оказывались у них на руках наличными, минуя банковский счёт. Ущерб государству составил более 4,5 млн руб. Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь уголовное дело передано в суд.

