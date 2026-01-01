Пермякам для счастья в среднем нужно 230 тысяч рублей в месяц Это на 7 тысяч меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Перми необходимо в среднем 230 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это на 7 тыс. руб. меньше, чем год назад, когда сумма составляла 237 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob со ссылкой на своё исследование.

При этом запросы на счастье у мужчин и женщин в Перми различаются: мужчинам требуется около 309 тыс. руб., тогда как женщинам — всего 240 тыс. руб. Также возраст играет важную роль: молодёжь до 24 лет считает, что для счастья достаточно 220 тыс. руб., в то время как респонденты старше 45 лет называют сумму в 285 тыс. руб.

Что касается образования, то пермяки с высшим образованием хотят получать 297 тыс. руб. в месяц, а те, кто имеет среднее профессиональное образование, считают, что им достаточно 238 тыс. руб. На восприятие счастья влияет и уровень дохода: те, кто зарабатывает до 100 тыс. руб., оценивают счастливую сумму в 223 тыс., в то время как участники опроса с доходом от 150 тыс. руб. указывают на необходимость 337 тыс. руб.

В сравнении с другими мегаполисами России, Пермь демонстрирует более скромные запросы. Например, москвичам для счастья нужно 295 тыс. руб., а жителям Санкт-Петербурга — 282 тыс. Наименьшие суммы для счастья отмечены в Кирове (216 тыс.) и Томске (222 тыс.).

Опрос проводился среди экономически активного населения России старше 18 лет, охватив 522 населённых пункта, что позволяет считать результаты репрезентативными и актуальными для понимания финансовых ожиданий жителей Перми.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.