За ночь энергетики сняли с ЛЭП в Прикамье 350 упавших деревьев Они устранили примерно 100 обрывов проводов Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Агафонов

Ночью энергетики пермского филиала компании «Россети Урал» активно занимались устранением последствий третьей волны непогоды в Пермском крае. Бригады специалистов осмотрели около 600 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 киловольт. Они устранили примерно 100 обрывов проводов и убрали с линий более 350 упавших деревьев. Было установлено свыше 40 новых опор.

Эти меры позволили к утру 29 мая вернуть электричество примерно 60% потребителей, которые ранее остались без него из-за непогоды. Однако работа продолжается. В зоне особого внимания остаются Березниковский, Соликамский, Чусовской муниципальные округа и северная часть Коми-Пермяцкого округа. В ликвидации последствий задействованы более 200 специалистов из всех филиалов «Россети Урал».

Энергетики тесно сотрудничают с Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, администрациями муниципалитетов, Единой дежурно-диспетчерской службой, подразделениями гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также с другими территориальными организациями.

Третья волна непогоды обрушилась на регион во второй половине 28 мая, вызвав технологические нарушения на энергетических объектах.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.