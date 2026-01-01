«Пермблагоустройство» заподозрили в антиконкурентом соглашении в сфере ритуальных услуг Пермское УФАС проводит проверку Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) начало проверку в отношении муниципального казенного учреждения (МКУ) «Пермблагоустройство». Основанием стали заявления предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг, о возможном заключении антиконкурентного соглашения.

Заявители утверждают, что в конце 2025 года МКУ «Пермблагоустройство» провело аукцион на оказание услуг по эвакуации умерших из жилых помещений, а также с улиц и мест аварий. Начальная цена контракта составила свыше 470 тыс. руб. По итогам тендера контракт был заключен с одним из предпринимателей, срок его исполнения истекает в июне 2026 года.

В апреле 2026 года МКУ вновь провело аукцион на вторую половину 2026 года, вновь выбрав того же предпринимателя как единственного поставщика услуг. Заявители считают, что этот аукцион был проведен с нарушениями антимонопольного законодательства.

Они указывают на следующие факты:

1. Объявление о проведении аукциона было размещено на платформе, не соответствующей требованиям закона.

2. Торги были организованы за два месяца до окончания текущего контракта без уведомления других участников рынка.

3. Заявки принимались в течение четырех часов в день размещения объявления.

4. Контракт был заключен с единственным поставщиком услуг, несмотря на то, что рынок ритуальных услуг в Перми характеризуется высокой конкуренцией.

На основании этих фактов заявители предполагают наличие антиконкурентного сговора между МКУ «Пермблагоустройство» и победителем аукциона.

Сейчас Пермское УФАС проводит проверку, чтобы установить, были ли нарушены положения Закона о защите конкуренции. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.