Энергетики «Т Плюс» в Перми обследовали 600 метров теплосетей с помощью робота-диагноста Технология позволяет выявлять потенциальные проблемы и своевременно планировать ремонт

В Пермском филиале «Т Плюс» подведены первые итоги применения роботизированного диагностического комплекса на тепловых сетях. С использованием телеуправляемого оборудования обследовано 600 м трубопроводов. Работы прошли в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27 в Индустриальном районе Перми. Всего до начала подачи тепла таким современным способом будет проверено 10 км тепломагистралей.

«Применение робота-диагноста — это последовательный шаг в повышении надёжности теплоснабжения. Технология позволяет выявлять потенциальные проблемы до их перехода в нештатные ситуации, своевременно планировать ремонты и минимизировать риски для клиентов. В ходе подготовки к отопительному сезону такой подход приобретает особое значение», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По итогам применения робота-диагноста выявлено 12 дефектов, преимущественно связанных с критическим и близким к критическому истончением стенок труб. Своевременное обнаружение таких зон позволяет провести ремонт до наступления отопительного сезона и исключить риск технологических нарушений. В летний период работы с применением робота-диагноста пройдут в Индустриальном, Свердловском, Дзержинском, Кировском районах Перми, а также в Краснокамске.

Диагностический комплекс сочетает высокоточную видеокамеру для визуального и измерительного контроля сварных соединений и модуль магнитной дефектоскопии для оценки состояния металла трубы. Продолжительность обследования — около 10 часов на 100 м. В отличие от выборочного контроля в отдельных точках (например, в тепловых камерах), технология обеспечивает сплошную диагностику по всей длине участка.

Обслуживание комплекса требует специальной подготовки: сотрудники Пермского филиала «Т Плюс» прошли необходимое обучение. Полученные данные обрабатываются в программном комплексе, что позволяет превентивно выявлять повреждения, сокращать потери теплоносителя и повышать надёжность теплоснабжения жителей. Это особенно значимо в условиях возрастающих нагрузок в осенне-зимний период.

