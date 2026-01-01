За три дня в Пермском крае потушили четыре лесных пожара В тушении участвовали парашютисты-десантники

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 27 по 29 мая в Пермском крае было ликвидировано четыре лесных пожара, охвативших следующие территории: Колвинское лесничество — 2,5 га; Красновишерское лесничество — 14,3 га; Чердынское лесничество — 0,5 га; Осинское лесничество — 0,3 га. Об этом рассказали в минприроды региона.

Ликвидация пожаров была проведена силами парашютистов-десантников из Ныробского отделения, а также при участии сотрудников Красновишерского, Осинского и Чердынского лесничеств, лесопожарных станций и арендаторов лесных участков.

«К очагам возгорания незамедлительно прибыли специалисты из Ныробского авиаотделения и Чердынской лесопожарной станции ГБУ ПК «Гослесхоз». Все пожары были локализованы и потушены в течение первых суток, что позволило предотвратить их распространение», — отметил руководитель ГБУ ПК «Гослесхоз» Олег Лавров.

В настоящее время в лесном фонде Пермского края нет действующих пожаров.

О возгораниях в лесу жителей просят незамедлительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

