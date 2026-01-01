На пожаре в Перми погиб мужчина

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Анвара Гатауллина в результате ночного пожара погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на 28 мая, в 03:46, в МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. На место происшествия незамедлительно выехали девять пожарных и две единицы спецтехники. Когда первое подразделение прибыло на место, они обнаружили, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи и стена в ванной комнате.

Площадь пожара составила 6 кв. м. В 04:05 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано.

«Один человек погиб», — сообщили в МЧС.

Причины пожара пока не установлены.

