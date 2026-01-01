В Прикамье простятся с погибшим на СВО в 2024 году Евгением Мартыновым Гражданская панихида пройдёт 29 мая

Фото: администрация Кочёвского округа

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб уроженец Кочёвского округа Евгений Мартынов. Об этом сообщается на странице местной администрации в соцсетях.

Евгений Мартынов родился в 1970 году и жил в п. Мараты. Мужчина погиб 10 сентября 2024 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдут 29 мая в д. Москвино, в здании клуба.

«Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщается на странице муниципалитета.

