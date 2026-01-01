Водитель, сбившая в Перми двух детей, возместила ущерб

greatkim / ru.freepik.com

Судебные приставы взыскали компенсации в пользу семей пострадавших в ДТП детей. Авария случилась в прошлом году в Перми возле Гайвинского рынка. На регулируемом переходе женщина-водитель, не уступив дорогу пешеходам, сбила двух 10-летних мальчиков. Оба ребёнка были госпитализированы в нейрохирургическое отделение. У одного из них обнаружены ушибленная рана на лбу и ссадины на лице. Второй мальчик получил более серьёзные травмы: помимо аналогичных повреждений, у него диагностировали сотрясение мозга и контузию глаза. Об этом пишет газета «Пятница».

Родители пострадавших подали иски о компенсации морального вреда.

Районный суд удовлетворил требования, но виновница ДТП попыталась обжаловать решение. Она утверждала, что часть ответственности за аварию следует возложить на дорожные службы, обслуживающие участок происшествия. Основным аргументом стало отсутствие дублирующего знака «Пешеходный переход» и горизонтальной разметки, что могло затруднить водителю своевременное реагирование на перебегающих дорогу детей. Однако суд апелляционной инстанции признал вину женщины доказанной и отклонил её жалобу.

В пресс-службе ГУФССП по региону подтвердили, что судебные приставы Орджоникидзевского и Ильинского районов ГУФССП России по Пермскому краю получили исполнительные документы на взыскание компенсаций. В пользу одной семьи присудили 200 тыс. руб., другой — 270 тыс.

Виновницу уведомили о возбуждении исполнительного производства. Её предупредили о возможных штрафных санкциях и других мерах принудительного взыскания в случае уклонения от обязательств. Чтобы избежать ареста счетов, женщина оперативно перечислила всю сумму задолженности.

