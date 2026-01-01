Суд в Прикамье обязал бывшего студента вернуть деньги за обучение

Сергей Глорио

Лысьвенский городской суд Пермского края удовлетворил иск Уральского государственного университета путей сообщения к бывшему студенту, который обучался по целевому направлению. С ответчика взыскано 287 544 руб., сообщает пресс-служба краевого суда.

В 2019 году житель Лысьвы поступил в университет на электромеханический факультет по договору с ОАО «РЖД». Обучение длилось пять лет и финансировалось за счет федерального бюджета.

Однако в 2024 году студент был отчислен за неуспеваемость и нарушение учебного процесса.

Поскольку молодой человек не завершил учебу, не отработал предписанные сроки и не предоставил уважительных причин для невыполнения обязательств, университет обратился в суд с требованием взыскать с него штраф за нарушение условий целевого обучения.

Суд признал требования университета обоснованными и постановил взыскать с ответчика 280 тыс. руб. В дополнение к этому, с бывшего студента взысканы судебные издержки в размере 7544 руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

