Кафе «Шаурмания» в Перми закрыли за антисанитарию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы приостановили работу шаурмичной в Индустриальном районе Перми из-за серьезных нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

При проверке кафе «Шаурмания» (ул. Карпинского, 64) были выявлены многочисленные проблемы. В частности, отсутствовало разделение на производственные зоны, нарушались технологические процессы приготовления блюд. В заведении не хватало необходимого оборудования, не велся производственный контроль и не соблюдался температурный режим хранения продуктов. Также не контролировалось состояние фритюрного масла, сырье принималось и хранилось без маркировки.

В производственных помещениях были обнаружены дефекты отделки, грязь на полу и жир на оборудовании. Моечные ванны оказались захламлены грязной посудой и остатками пищи. Личные вещи сотрудников находились вместе с рабочей одеждой, а медицинские книжки отсутствовали.

Такие нарушения создавали реальную угрозу здоровью людей, поэтому суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил работу кафе на 30 дней.

Исполнительный документ был передан в отделение судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства сотрудники выехали на место и опечатали входные двери кафе. Предпринимателю напомнили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава. В течение всего срока наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.