В Прикамье простились с погибшим на СВО 33-летним Романом Житушкиным

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В Красновишерске 28 мая состоялись похороны Романа Житушкина, погибшего 4 января этого года при выполнении боевого задания в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Красновишерского округа Прикамья.

Мужчине было 33 года. С воинскими почестями Роман был похоронен на городском кладбище Красновишерска.

«Мы разделяем горечь утраты с родными и близкими Романа и выражаем им искренние соболезнования. Светлая память о нем будет жить в сердцах близких, друзей и всех, кто уважал этого человека», — говорится в некрологе властей.





