Жителей Прикамья с 1 июня будут наказывать за разговоры по телефону на АЗС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня на автозаправочных станциях в РФ в силу вступят новые, более строгие правила пожарной безопасности. Адвокат Ирина Гребнева сообщила ТАСС, что теперь пользоваться телефоном у колонки при нахождении вне салона автомобиля будет запрещено, так как это может привести к возникновению искр и пожару. Единственное исключение — оплата через QR-код на терминале.

Пока штраф за это нарушение не предусмотрен, однако операторы АЗС могут отказать в обслуживании, не включив колонку, аннулировав оплату или потребовав освободить место. Кроме того, нарушителя могут внести в «чёрный список» станции.

Если сотрудники АЗС посчитают действия водителя угрозой безопасности, они имеют право вызвать полицию. Правоохранительные органы самостоятельно определят, было ли совершено административное правонарушение.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.