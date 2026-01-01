Проектированием нового корпуса техникума имени Изгагина займётся пермский подрядчик

Управление капитального строительства Пермского края по итогам конкурса заключило контракт на разработку проектной документации нового учебного здания пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина с местной компанией «Кинетика». На проектирование власти выделили 30 млн руб.

Новый корпус будет возведён рядом с нынешним зданием на Комсомольском проспекте, 91. Это трёхэтажное здание сможет принять 550 учащихся, а его площадь составит около 6,3 тыс. кв. м.

Основное назначение нового учебного корпуса — проведение учебно-производственных и лекционных занятий. На первом этаже будут размещены производственные мастерские с современными станками ЧПУ. Для организации учебного процесса необходимы лаборатории, учебные классы и просторные аудитории. Кроме того, в здании будет оборудован крупный спортивный блок.

При разработке архитектурного проекта подрядчик будет учитывать ограниченное пространство для строительства и существующую застройку района.

В составе работ — не только инженерно-изыскательские работы и разработка архитектурной концепции, но и разработка полного комплекта рабочей и проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2027 года.

