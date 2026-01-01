Прокуратура пресекла работу нелегальной майнинговой фермы в Перми

Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с полицией провела проверку по жалобе филиала «Пермэнерго», который входит в «Россети Урала». Энергетики заявили о незаконном подключении к электросетям и несанкционированном потреблении электроэнергии. В ходе проверки в гараже на ул. Добролюбова обнаружили 22 устройства для майнинга криптовалюты, которые были незаконно подключены к электросетям.

Из-за этого «Пермэнерго» понёс ущерб более чем на 6 млн руб. Прокуратура передала материалы в органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям о причинении крупного ущерба и незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 165 и ч. 1 ст. 171 УК РФ).

Прокуратура Мотовилихинского района продолжает следить за ходом доследственной проверки.

