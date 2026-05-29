В Перми перенесли трамвайные остановки «Универсам»

схема городского департамента транспорта

В Перми с 29 мая маршруты трамваев, следующих в сторону ул. Ленина от Центрального рынка по ул. Борчанинова, будут останавливаться на новой платформе у перекрёстка с ул. Екатерининской. Для тех, кто едет в сторону ул. Пушкина, остановка будет располагаться перед пересечением с ул. Луначарского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве пояснили, что эти изменения временные и связаны с капитальным ремонтом ул. Борчанинова.

