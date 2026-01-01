В Перми на продажу выставили бывший детский сад Здание не эксплуатировалось с 2010 года

фото с сайта property.rzd.ru

В рамках реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс из пяти объектов, в т.ч. здание бывшего детского сада по ул. Криворожской, 35 (недалеко от ст. Лёвшино). Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер.

Площадь здания — более 1 тыс. кв. м, а земельного участка — 6,1 тыс. кв. м.

Земельный участок имеет вид разрешённого использования — под двухэтажное здание детского сада. Само здание является двухэтажным, построено в 1961 году из кирпича. Водопроводная сеть, канализация и теплосеть тоже датируются 1961 годом.

Все объекты требуют ремонта. С 2010 года здание отключено от электроснабжения и не эксплуатировалось. Комплекс подходит для ведения различных видов образовательной деятельности.

Начальная цена — 33,3 млн руб. Торги должны пройти 23 июля 2026 года.

