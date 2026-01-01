В Пермском крае 1 июня ограничат продажу алкоголя За нарушение запрета предусмотрены штрафы

Алексей Гущин

Согласно постановлению правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п, в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Исключение составляют случаи продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

За несоблюдение установленных ограничений должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тыс. руб. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, на этой неделе подобные ограничения в Прикамье вводились дважды: 26 мая — в период последних звонков в школах и 28 мая — в День пограничника.

