На Троицу в Перми изменится схема движения автобусов

Константин Долгановский

30 и 31 мая в Перми временно скорректируют маршруты общественного транспорта. Об этом заявили в городской администрации.

Возле «Южного кладбища» на Южной дамбе оборудуют временную остановку для автобусов №1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75, следующих из центральной части города. Здесь установят соответствующие дорожные знаки.

Перед кладбищем «Банная гора» также появится остановка для автобусов №22, 23, 32 и 58. Кроме того, в эти дни увеличат количество рейсов сезонного маршрута №46, который следует до Северного кладбища.

В 2026 году Троица — один из крупнейших христианских праздников — приходится на 31 мая. Это воскресенье, которое в народе еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей. Дата вычисляется просто: 50 дней после Пасхи, которую в этом году праздновали 12 апреля.

Согласно церковным правилам, посещать кладбище нужно исключительно в субботу 30 мая (Троицкая родительская суббота), а в сам праздник Троицы, в воскресенье 31 мая, ходить на кладбище не принято.

В советские годы, когда храмы были закрыты, у людей сформировалась народная привычка массово ездить на кладбища именно в воскресный день Троицы. Из-за этого городские власти до сих пор часто организуют дополнительные автобусные маршруты к кладбищам на оба выходных дня. Однако священники рекомендуют разделять эти дни: субботу посвятить памяти усопших, а воскресенье — празднику.

