Судебные приставы прекратили деятельность нелегального автосервиса в Березниках

Сергей Глорио

В Березниках Пермского края владелец дома подал в суд на своих соседей, которые уже десять лет занимаются нелегальным автосервисом на своей территории. Для этого они использовали гаражи и землю. Из-за их деятельности местные жители страдали от постоянного шума, едких запахов краски, растворителей и резины, а также от захламления территории автомобилями.

Как сообщает «Рифей», суд, рассмотрев дело, установил, что владельцы гаражей нарушили правила использования своих помещений. В итоге суд обязал их прекратить работу автосервиса и освободить территорию от автомобилей. Под присмотром судебных приставов судебное решение было исполнено.

