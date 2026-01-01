На Пермь надвигается вторичный холодный фронт Он принесёт дожди с грозами и градом

Алёна Бронникова

В пятницу, 29 мая, в Пермском крае продолжится похолодание и пройдут сильные дожди, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Накануне через территорию Пермского края с юга на север прошел холодный атмосферный фронт, который принес дожди. В северной части региона наблюдались интенсивные грозы. По информации метеостанций, порывы ветра не превышали 17 м/с, однако есть данные о нарушениях электроснабжения в нескольких районах, включая Соликамск и Березники.

Температура воздуха на севере края достигла +28,3°C в Березниках, в то время как на юге, в Чайковском, максимум составил +15,5°C, а в Перми — +22,7°C.

Осадки были умеренными, выпав в Чермозе в количестве 11 мм и в Перми — 6 мм.

Сегодня фронтальная зона будет медленно смещаться на север над северными районами края, что приведет к сильным дождям (до 30 мм и более за сутки). Южные районы, включая Пермь, окажутся под влиянием вторичного холодного фронта, движущегося с юга. Днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны также мелкий град. Температура воздуха составит +13…+18°C, в Перми — +15…+17°C. Холоднее всего будет на юге края и местами на севере из-за обложных дождей.

