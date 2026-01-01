В колонию в Прикамье пытались пронести наркотики и телефоны

ГУФСИН России по Пермскому краю

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Пермского края предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №10, расположенной в п. Всесвятская Чусовского округа.

На контрольно-пропускном пункте учреждения при осмотре автомобиля «КАМАЗ», управляемого водителем 1988 г.р., который доставлял материалы для деревообработки, были обнаружены три сотовых телефона, три банковские карты, сверток с порошкообразным веществом, предположительно наркотического происхождения, колода игральных карт и две зажигалки. Все эти предметы были спрятаны в тайниках, оборудованных в панели приборов автомобиля и в кабине.

По данному факту был составлен административный протокол, а материалы проверки направлены в Межмуниципальный отдел МВД «Чусовской».

В ГУФСИН напомнили, что передача предметов, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на аналогичный срок.

