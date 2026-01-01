Рост промышленного производства в Пермском крае составил 2%

Константин Долгановский

Пермьстат обнародовал данные, согласно которым с января по апрель 2026 года объёмы промышленного производства в Пермском крае увеличились на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особенно значительный рост был зафиксирован в таких отраслях, как производство металлических изделий (+70%) и газового топлива (+38,7%) и водоснабжение с утилизацией отходов (+30%).

