Восстановлено электроснабжение 60% потребителей в территориях Прикамья Работы велись всю ночь

Константин Долгановский

По данным на 08:00 29 мая 2026 года, электроснабжение восстановлено для 60% потребителей в территориях Прикамья, пострадавших в результате ураганного ветра, прошедшего накануне вечером. Восстановительные мероприятия проводились в непрерывном режиме в течение всей ночи.

В настоящее время к работам на поврежденных объектах энергетики привлечено свыше 200 сотрудников, задействовано более 75 единиц специализированной техники Пермского филиала «Россети Урал», а также силы местных аварийно-спасательных формирований.

Приоритетное внимание уделяется территориям Верхнекамья (Березниковский и Соликамский муниципальные округа), Чусовскому району и северной части Коми-Пермяцкого округа.

Специализированные бригады занимаются расчисткой завалов из поваленных деревьев для обеспечения доступа к инфраструктуре, заменой опор и восстановлением линий электропередачи. Для энергоснабжения социально значимых и жизнеобеспечивающих объектов применяются мобильные дизель-генераторные установки. В частности, от резервных источников питания запитаны медицинские учреждения и насосные станции в Косе и Пожве.









