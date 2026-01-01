В Прикамье появился новый премиум-бренд семейных внедорожников Речь о китайском бренде Rox Adamas

Константин Долгановский

Группа компаний «Дав-Авто» официально представила китайский премиальный бренд Rox Adamas в своем дилерском портфеле. В ассортименте доступны семейные модификации с компоновкой на шесть и семь мест, включая исполнения бизнес-класса. В описании внедорожника подчеркивается его адаптация под российские эксплуатационные условия. Стартовая цена флагманской модели в дилерском центре составляет 9,3 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам Константина Бабияна, директора центра Rox «Дав-Авто», статус официального дилера был получен в мае, и продажи уже ведутся в салоне по ш. Космонавтов, 380. Представитель компании прогнозирует ежемесячный спрос на уровне до 10 автомобилей, не исключая дальнейшего роста показателей. В ближайшей перспективе линейка пополнится еще одной моделью — Rox 01. Бабиян отметил, что после ухода с российского рынка европейских и японских премиальных марок сформировался устойчивый запрос на альтернативные предложения, особенно в регионах, где официальных представительств китайского премиума пока немного. Новый бренд, по его оценке, способен составить конкуренцию таким моделям, как британский Range Rover и китайский LiXiang L9.

Rox Adamas — полноразмерный гибридный внедорожник премиум-сегмента (класс J), разработанный компанией Rox Motor. Официальный старт приема заказов в России пришелся на март, а в мае начались реальные отгрузки клиентам. Согласно статистике портала Drom.ru, за первый квартал 2025 года российские дилеры реализовали 175 автомобилей этой марки: 167 единиц выпущены в 2025 году, еще восемь — в 2024-м.

