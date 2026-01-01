В Индустриальном районе Перми задержали мужчину за незаконную расклейку объявлений

Константин Долгановский

В Перми продолжаются рейды по пресечению несанкционированного размещения рекламы. 27 мая в Индустриальном районе города специалисты Административно-технической инспекции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали нарушителя, распространявшего объявления в неположенных местах.

Мужчина размещал рекламные материалы на дорожных знаках, фасадах жилых домов и опорах уличного освещения вблизи дома по ул. Нефтяников, 10. По факту нарушения составлен административный протокол, виновному предстоит уплатить штраф.

С начала 2026 года это уже седьмой случай задержания расклейщиков в Перми. В контрольном департаменте администрации города напоминают: за размещение объявлений в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа варьируется в зависимости от статуса нарушителя: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.

Также власти Перми продолжают практику материального поощрения граждан за помощь в борьбе с вандализмом. Любой житель может получить вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за информацию о лицах, наносящих незаконные граффити на фасады зданий. Для этого необходимо предоставить в полицию данные о вандалах либо фото- или видеоматериалы, фиксирующие момент правонарушения.

