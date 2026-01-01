Сильный ветер оставил без света десятки населённых пунктов в Пермском крае

Константин Долгановский

Непогода с сильными порывами ветра стала причиной масштабных отключений электроэнергии в ряде территорий Пермского края. Наиболее сложная ситуация сложилась в Березниковском и Усольском городских округах, а также в Чердыни.

Как сообщил глава Березников Алексей Казаченко, стихия привела к падению деревьев, обрывам линий электропередачи и затруднению движения транспорта. Только в Березниковском округе без электроснабжения оказались 29 населённых пунктов.

«На местах уже работает 21 аварийная бригада в составе 53 человек. Учитывая значительный объём повреждений, принято решение о привлечении дополнительных сил с других территорий. К восстановительным работам подключена техника и специалисты подведомственных учреждений — «Спецавтохозяйства», «Управления по эксплуатации административных зданий», а также подрядных организаций», — рассказал Алексей Казаченко.

Он также отметил, что локальные проблемы на промышленных площадках устраняются собственными службами предприятий-энергетиков.

Также глава Чердыни Анна Батагова сообщила в социальных сетях, что в службу спасения поступило семь заявок на ликвидацию последствий падения деревьев в населённых пунктах Рябинино, Искор и Чердынь.

