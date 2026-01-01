В Перми грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожных путях

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми на участке Бахаревка—Липовая Гора Свердловской железной дороги произошло смертельное происшествие на транспорте. Грузовой состав сбил мужчину, который пересекал железнодорожные пути. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, машинист поезда применил экстренное торможение при обнаружении человека на путях, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

Следственные органы инициировали доследственную проверку по факту произошедшего. Правовая квалификация инцидента осуществляется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, включая причины нахождения человека на путях в неположенном месте.





