В этом году в Прикамье благоустроят 122 территории в муниципалитетах Власти обещают преобразить 97 общественных пространств и 25 дворов

На заседании регионального правительства, которое состоялось 28 мая, губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главами муниципалитетов стратегию развития общественных пространств. В центре внимания оказался комплексный подход, при котором благоустройство парков и скверов синхронизируется с ремонтом дорог, обновлением фасадов зданий и модернизацией коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева отчиталась о работе: ежегодно сотни территорий по всему краю получают новое лицо. Финансирование поступает из разных источников — от местных бюджетов и грантов губернатора до инициативного бюджетирования жителей и федеральных программ. Ключевым инструментом является региональный проект «Комфортный край». За три года его направление «Наша улица» позволило оборудовать 27 мест отдыха у воды, отремонтировать тротуары на 265 объектах и установить там освещение, а также разместить 164 торговых прилавка.

Особое внимание уделяется развитию села, отметила чиновница. По её словам, в прошлом году в рамках федеральной программы реализовано 13 проектов, включавших создание детских площадок, зон отдыха и ремонт дорог. На текущий год планы не менее амбициозны: продолжится обустройство пляжей в Александровском и Красновишерском округах, ремонт тротуаров охватит Юрлинский и Кочевский округа, а ярмарочные зоны появятся ещё в восьми территориях.

Самым массовым проектом остаётся федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». В этом году планируется благоустроить 122 территории: 97 общественных пространств и 25 дворов. При этом выбор объектов, как утверждает Киселёва, напрямую зависит от мнения жителей. Так, одним из победителей в Перми стал сквер имени Миндовского, за который проголосовали более 350 тыс. человек. Сейчас продолжается голосование за проекты 2027 года, где уже высказались свыше 350 тыс. пермяков.

Ещё одним важным механизмом привлечения средств является Всероссийский конкурс лучших проектов для малых городов. Пермский край добился здесь значительных успехов: за всё время 23 проекта региона стали победителями, 16 из них уже воплощены в жизнь. В прошлом году лучшими были признаны инициативы Соликамска, Красновишерска и Чернушки. Регион готовится к конкурсу 2026 года: по итогам внутреннего отбора восемь заявок будут направлены на федеральный этап до 1 июня.

