Пермская судоверфь спустила на воду причал для Сарапула

Фото: Фонд развития Пермского края

Пермская судоверфь завершила изготовление и спуск на воду нового модульного причала. В настоящее время конструкция проходит испытания на кренование, после чего будет отправлена к месту эксплуатации — в город Сарапул. Доставка водным путём займёт около трёх суток.

Причал относится к универсальному типу: он предназначен для швартовки как прогулочных, так и круизных судов. Габариты конструкции: длина — 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м. Пассажировместимость составляет до 75 человек, масса — около 100 тонн.

«Наша цель — обеспечить высокое качество строительства в оптимальные сроки, при этом строго соблюдая бюджетные ограничения заказчика. Нам удалось оптимизировать ключевые производственные процессы, что позволило не только повысить эффективность работ, но и сократить сроки строительства аналогичных объектов с 7 до 4 месяцев», — прокомментировал Алексей Пищальников, руководитель направления внешних связей и маркетинга предприятия.

Данный причал стал восьмым модульным сооружением, изготовленным на Пермской судоверфи. Семь аналогичных конструкций уже распределены по территории Пермского края: пять установлены и функционируют (два в Перми, по одному в Краснокамске, Соликамске и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка»), ещё два — в Добрянке и Осе — ожидают монтажа в акватории.

Деятельность судоверфи была возобновлена в 2021 году по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Ключевым акционером предприятия выступает компания «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), совладельцем — АО «Фонд развития Пермского края».

Параллельно на площадке продолжается строительство трёхпалубного круизного судна «Байкал». Корпус лайнера формируется из 80 отдельных секций, которые после изготовления будут транспортированы в Иркутск для финальной сборки и проведения достроечных работ.

