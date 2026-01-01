Во дворе жилого дома в Перми нашли тело подростка
Во дворе жилого дома в Перми обнаружено тело несовершеннолетнего. Об этом сообщил очевидец, обратившийся в редакцию perm.aif.ru.
По словам жителя города, инцидент произошёл в микрорайоне Пролетарский. Детали случившегося на данный момент уточняются — в открытых источниках информация пока представлена фрагментарно.
Журналисты издания направили официальный запрос в Следственное управление СК РФ по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт происшествия: на месте работает следственная группа, проводятся необходимые процессуальные проверки.
«Следователем СК России устанавливаются обстоятельства смерти подростка», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Официальных данных о причинах и времени произошедшего пока не поступало. Редакция продолжит следить за развитием событий.
