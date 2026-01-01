В Перми эвакуировали здание регионального отделения Соцфонда РФ Накануне поступило анонимное сообщение о минировании Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми эвакуировали здание по ул. Клары Цеткин, 10а. Поводом стало анонимное сообщение о минировании. Первым об этом написало издание «В курсе ру.». В соцсетях распространились фото, на которых видны люди, стоящие рядом со зданием.

По словам очевидцев, всех сотрудников вывели на улицу и попросили отойти от здания подальше.

В краевом минтербезе «Новому компаньону» подтвердили информацию об эвакуации.

«Оперативными службами проведена проверка, угроз для безопасности нет. Призываем граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников», — сообщили в ведомстве.

Отметим, в здании по этому адресу находятся региональное отделение Соцфонда России, краевая инспекция госжилнадзора, различные частные и государственные организации.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.