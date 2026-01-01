Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На содержание пермских пляжей направляется 12 млн рублей Будет создано 12 новых мест отдыха в городских лесах Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На заседании правительства Пермского края, посвящённом вопросам благоустройства, глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в 2025 году было потрачено 27, 5 млн руб. из городского бюджета на благоустройство городских пляжей. Таких объектов в Перми четыре: на правом берегу Камы в Ленинском районе; на левом берегу Камы — в районе КамГЭС, у Мотовихинского пруда и на берегу Сылвы в Новых Лядах. В прошлом году на всех четырёх пляжах появились новые теневые навесы, зонты, шезлонги, малые архитектурные формы. В нынешнем году ставится задача поддерживать пляжи в нормативном состоянии: на содержание этих объектов предусмотрена сумма более 12 млн руб.

В 2027 и 2028 годах, по словам мэра, основные усилия в благоустройстве мест отдыха будут направлены в городские леса. Здесь будет создано 13 новых экологических троп и 12 мест отдыха.

Эдуард Соснин сообщил также о развитии инфраструктуры для отдыха с животными: прошлом году в Перми открыли 13 новых площадок для выгула и дрессировки собак, в нынешнем году запланировано устройство семи новых и полная замена четырёх старых площадок. Всего на конец года в городе будет 43 площадки для животных.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.