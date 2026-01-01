Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2027 году на содержание зелёных зон Перми будет направлено 850 млн рублей В будущем году будет создан новый сквер у Мотовилихинских заводов Поделиться Твитнуть

Проект Александровского сквера. фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»

В 2027 году в Перми планируется выделить на содержание объектов озеленения общего пользования — парков и скверов — 850 млн руб. Эту цифру назвал на заседании правительства Пермского края 28 мая глава Перми Эдуард Соснин.

Для сравнения: в 2026 году на содержание таких объектов было выделено 437 млн руб., это вдвое превышает уровень финансирования 2021 года. Значительное увеличение финансирования связано, по словам мэра, как с увеличением мест общего пользования, так и с расширением перечня уходовых мероприятий и повышением частоты обслуживания территории.

На начало 2026 года количество благоустроенных зелёных зон в Перми составило 206 объектов, что на 13 объектов больше, чем в 2021 году. В нынешнем году запланированы работы по благоустройству нескольких крупных объектов: сквера по улице Трясолобова в Орджоникидзевском районе, зоны Мотовилихинского пруда, бульвар по улице Запорожской от улицы Чукотской до Холмогорской в Свердловском районе, сквер на улице Пермская, 58—60, в Ленинском районе, сквер на улице Байкальская в Кировском районе.

Наиболее значимым проектом в сфере городского озеленения в нынешнем году является комплексное благоустройство Александровского сада. Проектом предусмотрено создание многофункционального современного пространства с детской игровой площадкой, берёзовой аллеей, зоной тихого отдыха. Будет обустроена удобная парковка, несколько входных групп, стационарный туалет.

Заказчик работ — краевое управление автомобильных дорог и транспорта. Объект будет сдан в 2026 году.

Эдуард Соснин сообщил также, что в 2027 году будет создан новый сквер на набережной у Мотовилихинских заводов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.