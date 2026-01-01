В Пермском университете выбрали деканов двух факультетов Решение принято на заседании Ученого совета ПГНИУ Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

На заседании Ученого совета ПГНИУ состоялись выборы деканов двух факультетов: филологии и коммуникации, а также юридического.

На должность декана факультета филологии и коммуникации была избрана кандидат филологических наук Дарья Павлова. Дарья Сергеевна возглавила факультет 1 января 2026 года, временно исполняя обязанности декана. Этот факультет, объединяющий сотрудников филологического факультета и факультета современных языков и литератур, насчитывает более 2 тыс. студентов и более 200 преподавателей.

Деканом юридического факультета вновь стала Наталья Сыропятова, кандидат юридических наук. Наталья Владимировна руководит факультетом с декабря 2021 года, и на заседании Ученого совета её кандидатура была поддержана для продления полномочий на следующие пять лет.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.