Глава «ЭР-Телекома» предложил резервировать сети связи на случай отключений По мнению Андрея Кузяева, мобильная и фиксированная сети должны дополнять друг друга

Руководитель «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев в интервью изданию «РБК» высказался о необходимости резервирования сетей связи в России. Он отметил, что мобильная и фиксированная сети должны дополнять друг друга, особенно в случаях отключения интернета. Кузяев предложил развивать публичный Wi-Fi как резервную систему коммуникации, что может быть особенно полезно в экстренных ситуациях.

Андрей Кузяев подчеркнул, что необходимо проанализировать опыт, полученный Россией в экстремальных условиях, и создать новые стандарты для резервирования сетей. Он считает, что Wi-Fi должен быть доступен в публичных местах, таких как автобусные остановки и центральные улицы городов, чтобы обеспечить связь в случае перебоев с мобильным интернетом. «Во всех крупных городах мы должны выработать новые стандарты. Wi-Fi должен быть резервной системой коммуникации как в публичных местах, так и дома», — отметил он.

Глава «ЭР-Телеком Холдинга» привёл пример из практики своей компании, когда в период пандемии COVID-19 у «ЭР-Телекома» произошла двойная авария на магистральной сети. Это привело к отключению связи в нескольких городах. В результате компания приняла решение о тройном резервировании своей сети, что значительно снизило количество аварий. «Мы знаем, что такие аварии в телекоме — это не исключение, а скорее определенная закономерность», — добавил он.

На фоне систематических отключений мобильной связи, с которыми столкнулись жители Москвы и других регионов, наблюдается рост спроса на стационарные телефоны. По данным Wildberries, в начале марта спрос на стационарные телефоны в Москве вырос почти на 25%. Также увеличились продажи бумажных карт и раций, что говорит о возвращении к традиционным средствам связи.

В заключение, Кузяев отметил, что «ЭР-Телеком» не получил никаких преимуществ от участившихся случаев отключения мобильной связи. Он подчеркнул важность наличия как публичного Wi-Fi, так и фиксированного доступа в интернет для каждого гражданина, что может помочь в обеспечении связи в условиях непредвиденных обстоятельств.

