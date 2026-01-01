В 2026 году на дорогах Прикамья по нацпроекту установят 2,7 тысячи дорожных знаков Также появятся новые светофоры

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Прикамье в 2026 году будут установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, освещение, светофоры и другое.

По данным министерства транспорта, на объектах нацпроекта в текущем году установят 2718 дорожных знаков. 541 знак уже установлен на автодорогах Оса—Чернушка, Пермь—Березники, Сива—Кизел—Нытва—Кудымкар, на путепроводе по ул. Юности в Чусовом и на всех объектах ремонта в краевой столице.

К элементам безопасности относится также барьерное ограждение — будет обустроено более 19 тыс. пог. м, пешеходное ограждение (1,7 тыс. пог. м), дорожные тумбы (22 шт.), тротуары (более 6,3 тыс. пог. м), пешеходные дорожки (247 м). Также планируется обустройство в текущем году на объектах нацпроекта двух пешеходных переходов.

Появятся и остановки. Две уже обустроены на автодороге Нытва—Григорьевская—Ильинский (на участке с 31 по 33 км), девять — на автодороге Соликамск—Красновишерск, две на автодороге Частые—граница Удмуртской Республики и две на дороге Юксеево—Коса. Ещё одна остановка появится на реконструируемом участке дороги Кунгур—Соликамск (этап 2).

На мосту через реку Суксунчик в д. Кошелево, на автодороге Кунгур—Соликамск (реконструкция у Березников), на путепроводе по ул. Монастырской в Перми и на ул. Карпинского, а также на этапе 2.1 строительства трассы ТР-53 обустроят свыше 5,9 тыс. пог. м нового стационарного освещения.

Кроме того, на улицах Карпинского, Монастырской и новом участке трассы ТР-53 от ул. Уинской до моста через реку Талажанку (этап 2.1) будут установлены новые светофоры. В целом в планах на 2026 год — установка 85 объектов.

На всех дорогах будет также нанесено свыше 360 тыс. пог. м разметки разного типа.

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы ведутся в комплексе. Особое внимание уделяется безопасности как водителей, так и пешеходов.

