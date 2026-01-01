В Пермском крае планируется провести 1900 процедур ЭКО и криопереноса Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми на межрегиональной конференции Российского общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье» выступила Наталья Долгомирова, начальник управления по организации медицинской помощи детскому населению, родовспоможению, реабилитации и паллиативной помощи Министерства здравоохранения Пермского края. Она рассказала о системе вспомогательных репродуктивных технологий в регионе и планах на 2026 год.

«Каждый год мы увеличиваем количество процедур ЭКО и криопереноса для женщин, которые не могут зачать ребёнка самостоятельно. Несколько лет назад мы проводили около 800 таких процедур в год, а в 2026 году планируем почти 1900. Благодаря сотрудничеству с Фондом ОМС, реальные объёмы всегда превышают запланированные. В прошлом году вспомогательные репродуктивные технологии использовали около 1700 пациенток. За первые пять месяцев текущего года мы выполнили более 700 процедур. Эффективность наших программ идентична ведущим клиникам страны», — цитируют Наталью Долгомирову в минздраве Прикамья.

Для успешного лечения бесплодия и рождения здоровых детей в Прикамье проводятся необходимые исследования, включая определение риска развития аномалий плода, предимплантационное тестирование и генетическое исследование родителей, у которых есть дети с наследственными заболеваниями. Эти исследования финансируются за счёт регионального бюджета. Благодаря развитой системе, Пермский край входит в число лучших регионов России по показателям успешного достижения беременности.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.