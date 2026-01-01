Жителей Прикамья предупредили о сильных дождях и ливнях 29 мая

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о сильных дождях и ливнях, которые ожидаются в Прикамье 29 мая.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрыву линий электропередачи, авариям на системах ЖКХ, а также к образованию заторов на дорогах и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями, а также не оставлять автомобили под ними.

Кроме того, ГУ МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности: запрещается бросать непотушенные окурки или спички в траву, разводить костры вблизи зданий и в лесопарках.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно обратиться в экстренные службы по телефонам: 01 (с городского телефона), 101 или 112 (с мобильного телефона).

Ранее МЧС сообщало, что 28 мая в Пермском крае возможны дожди, грозы, град и сильный ветер до 22 м/с.

Напомним, 26 мая в Прикамье прошёл шквал, в результате которого на выпускницу 9 класса упало дерево. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

