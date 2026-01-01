От укусов клещей в Прикамье пострадали более 5,5 тысячи человек В том числе 1004 ребёнка

С начала сезона в медицинских организациях Пермского края по поводу нападения клещей зарегистрировано 5579 обращений, в том числе по укусам 1004 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Укусы зарегистрированы на всех административных территориях края. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (823 обращений), Перми (632) и Добрянском районе (325).

На 21 неделе нападение клещей произошло в 45% при посещении индивидуальных садов, в 36% при посещении леса, в 19% на придомовой территории.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 45,7% инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,9% моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,8% клещевым вирусным энцефалитом.





