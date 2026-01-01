В Перми уменьшится количество классов с ускоренным обучением Одна из причин — небольшое количество заявлений от родителей

Константин Долгановский

В Перми сократится число классов, где дети проходят начальную школу по ускоренной программе. Как сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на городской департамент образования, в новом учебном году 2026/27 набор первых классов в проект «Эффективная начальная школа» (позволяющий освоить программу за три года вместо четырёх) будет проводиться только в четырёх учебных заведениях.

Если ранее такой формат был доступен в шести школах, включая лицей №4 и школу №94, то теперь эти учреждения временно приостанавливают приём. По словам директора лицея №4 Ольги Сапко, это вынужденная мера из-за большого наплыва детей в обычные классы: для ускоренного обучения требуется меньшая наполняемость, а сейчас сохранить её невозможно. При этом уже набранные вторые и третьи классы продолжат обучение по этой схеме во всех шести школах.

Главной причиной отказа от расширения программы стало недостаточное количество заявлений от родителей. Кроме того, общее число первых классов в городе также уменьшится на 37 — с 491 до 454, а количество первоклассников сократится примерно на 800 человек и составит 11,7 тыс. Суть проекта заключается в том, что за первый год ученики осваивают программу сразу двух классов, а к концу третьего года завершают весь курс начальной школы.

