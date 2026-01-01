Съёмные малогабаритки в Перми подорожали незначительно

По данным Mirkvartir.ru, средняя стоимость аренды квартиры площадью до 32 кв. м на 13% ниже, чем обычной однокомнатной. Поэтому сегмент студий и небольших однокомнатных квартир остается устойчивым, и арендодатели чувствуют себя в нем уверенно. Аналитики федерального портала «Мир квартир» проанализировали объявления о сдаче квартир до 32 кв. м и сравнили результаты с показателями прошлого года, за май 2025 года.

Выяснилось, что за последний год в 47 из 70 исследованных городов квартиры до 32 кв. м стали дороже, а в 23 — дешевле. В среднем по всем городам стоимость аренды таких объектов выросла на 3,2% за год и составила 23 205 руб./мес.

Сильнее всего аренда подорожала в таких городах, как Белгород (+28,5%), Саранск (+24%) и Владивосток (+22,2%).

Наиболее значительное снижение стоимости аренды зафиксировано в Калининграде (—13,6%), Новосибирске (—10,5%) и Сочи (—8,5%).

В Перми цена аренды выросла всего на 0,1%, до 22 877 руб./мес.

«Спрос на небольшие квартиры всегда высок, особенно сейчас, когда люди вынуждены искать более бюджетные варианты из-за потери возможности платить за более просторное жилье. Поэтому ставки аренды в этом сегменте либо растут быстрее, либо снижаются медленнее, чем на другие типы квартир», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала.

Он также добавляет, что на рынке аренды продолжается корректировка ставок после значительного роста в 2024 году, и в большинстве городов рост цен на съемное жилье сейчас не компенсирует инфляцию.

