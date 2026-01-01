В 2026 году приставы завели 498 уголовных дел против должников по алиментам Приговоры вынесли 233 неплательщикам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

С начала 2026 года судебные приставы Прикамья завели 498 уголовных дел на жителей региона, которые отказываются платить алименты. Судебные решения уже вынесены в отношении 233 жителей и 12 человек, отбывающих срок прямо сейчас.

В ведомстве привели пример 40-летнего жителя Чайковского, которого приговорили к году колонии. Мужчина на протяжении пяти лет полностью игнорировал свою дочь: не переводил деньги, не покупал вещи и еду, не дарил подарки и даже не интересовался её здоровьем. При этом он имел постоянный доход, но предпочитал официально не работать. Попытка заставить его трудиться на обязательных работах провалилась — наказание он проигнорировал, а долг перед ребёнком вырос почти до 1 млн руб., рассказали в пресс-службе приставов Прикамья.

Мужчина регулярно становился фигурантом уголовных дел. Помимо уже имеющейся судимости за уклонение от уплаты алиментов, в его криминальном багаже были судимости за пьяную езду, покушение на грабёж, причинение вреда здоровью с оружием и покупку наркотиков. В итоге очередное уголовное дело по статье «Неуплата алиментов» стало для суда последней каплей, и мужчину отправили в колонию на год.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.