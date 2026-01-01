Суд вернул в собственность РФ инфраструктуру и участки порта Пермь Их оценили в 1 млрд рублей

Константин Долгановский

В результате судебного разбирательства по инициативе прокуратуры Пермского края государству возвращены 19 земельных участков и объектов портовой инфраструктуры в Перми, общая стоимость которых оценивается примерно в 1 млрд руб.

Как уточнили в надзорном ведомстве, речь идёт о признании недействительными договоров купли-продажи, которые ранее были заключены между Территориальным управлением Росимущества по региону и акционерным обществом «Порт Пермь».

Согласно материалам дела, спорное имущество оказалось под контролем сторонних организаций после того, как над деятельностью порта был установлен корпоративный контроль со стороны недобросовестного иностранного инвестора. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд полностью поддержал доводы прокуратуры, постановив изъять объекты из незаконного владения и вернуть их в федеральную собственность. Судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее бывший председатель совета директоров и совладелец АО «Порт Пермь» Чарльз Батлер был признан виновным в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его заочно приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, Батлер, будучи совладельцем предприятия, организовал схему хищения активов, безвозмездно передав имущество подконтрольным ему структурам, что нанесло ущерб более чем на 1 млрд руб. В своей апелляционной жалобе адвокаты настаивают на полной отмене приговора и оправдании их подзащитного.

В то же время сторона обвинения также выразила несогласие с решением суда, но по противоположным мотивам. Прокуратура требует ужесточить наказание, увеличив срок лишения свободы до девяти лет, назначив штраф в размере 900 тыс. руб. и удовлетворив гражданский иск потерпевших. Кроме того, надзорный орган настаивает на возврате похищенных земельных участков в собственность АО «Порт Пермь».

