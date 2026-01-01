«Яндекс Лавка» начнёт сотрудничать в Перми с глухими курьерами

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

Сервис «Яндекс Лавка» предоставит работу глухим и слабослышащим курьерам в Екатеринбурге и Перми. Для этого компания адаптировала процесс подключения к сервису и программы обучения, а также внедрила специальные функции в приложение для партнёров, сообщили в компании.

Чтобы обеспечить комфортное взаимодействие, все коммуникации с сервисом для глухих и слабослышащих курьеров будут осуществляться через текстовые чаты. Это касается как отклика на вакансии и обсуждения условий сотрудничества, так и взаимодействия с поддержкой. Сотрудники и руководство дарксторов проходят специальное обучение, чтобы лучше понимать и поддерживать коллег с особенностями слуха.

В приложении для курьеров появились новые функции: звуковые уведомления дублируются вибрацией, что позволяет не пропустить важные сообщения. Также добавлен пошаговый текстовый гид по использованию сервиса. Клиенты будут уведомлены, что их заказ доставит курьер с особенностями слуха, и общение будет происходить через текстовый чат.

Вся информация о сотрудничестве с курьерами, имеющими особенности слуха, доступна на специальной странице. Она также дублируется на русском жестовом языке, что делает её доступной для широкой аудитории.

