В Прикамье директору строительной фирмы дали 5 лет за мошенничество

В Чайковском городском суде вынесен приговор 52-летнему жителю Удмуртской Республики, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия и оперативных сотрудников ОМВД России по Чайковскому городскому округу, в 2018 году строительная компания, возглавляемая обвиняемым, приобрела земельный участок в Чайковском (Пермский край), для строительства многоквартирного дома.

Затем он заключил договор долевого участия с жителем Воткинска 1968 г.р., своим знакомым. Мужчина, доверяя руководителю строительной фирмы, передал ему более 1,5 млн руб. в качестве оплаты за будущую квартиру. Однако после завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию в 2022 году, дольщик так и не получил обещанное жильё.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант не собирался выполнять свои обязательства по договору. Сам же договор, подписанный с дольщиком, не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Полученные деньги осуждённый использовал по своему усмотрению.

После обращения потерпевшего в полицию, следователи провели ряд мероприятий, включая изъятие документов и финансовые экспертизы, которые подтвердили в действиях директора мошенничество.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

