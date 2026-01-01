В Пермском крае осудят ИП за продажу контрафактной продукции с никотином Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники отдела МВД России «Чердынский» завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Красновишерска. Её обвиняют в приобретении, хранении, перевозке и продаже никотинсодержащей продукции без соответствующей маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Как рассказали в краевой полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили немаркированную жидкость для электронных систем доставки никотина. Из оборота изъято около 1400 ёмкостей, общая стоимость которых превышает 2,7 млн руб.

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2025 года обвиняемая приобрела крупную партию жидкости для вейпов и сигарет и разместила её в торговых павильонах. В рамках своей легальной предпринимательской деятельности она продавала эти сомнительные товары гражданам.

На время следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Вскоре уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

