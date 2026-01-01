Житель Чайковского выплатит штраф за нападение на полицейского Пьяный водитель ударил инспектора, чтобы не проходить медосвидетельствование

Сергей Глорио

В Чайковском 48-летнему мужчине огласили приговор за инцидент с сотрудником ДПС. Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, всё началось с обычной проверки на дороге: полицейские заметили подозрительный автомобиль Datsun on-DO и подали сигнал остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, но погоня быстро закончилась — дорога закончилась тупиком, и ему пришлось затормозить.

Когда инспекторы подошли к машине, стало ясно, что за рулём нетрезвый человек. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для оформления документов и предложили пройти медосвидетельствование. Осознав, что за пьяную езду могут лишить прав, он решил сбежать прямо из полицейской машины. Один из сотрудников последовал за ним и потребовал вернуться, чтобы оформить протокол. В ответ нарушитель развернулся и ударил инспектора кулаком по голове.

В суде мужчина полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд признал его виновным в нападении на представителя власти (ст. 318 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа 60 тыс. руб. При этом на мужчину наложили ряд ограничений. Решение суда пока не вступило в законную силу.

