Губернатор Прикамья показал работу мобильных групп по борьбе с БПЛА

фото из соцсетей Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал в соцсетях видеоклип о работе мобильной огневой группы (МОГ), созданной для защиты региона от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На кадрах видно, что бойцы используют автомобили повышенной проходимости, техника оснащена пулемётами. Основная задача таких групп — обеспечение безопасности производственных и инфраструктурных объектов региона.

В мае в Пермском крае начали набор в новое подразделение, которое будет заниматься нейтрализацией БПЛА. Кандидаты могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подписать срочный контракт с Министерством обороны. После этого они пройдут специальное двухнедельное обучение.

